CNews, le HuffPost et la paix des ménages

La chaîne de discorde.

Le Huffington Post nous apprend que CNews à hautes doses, en transformant de gentils papis de gauche en méchants papis de droite, crée de la tension dans des familles jusqu’alors harmonieuses. Ça doit arriver, je veux bien le croire, mais quid des gentilles mamies de droite métamorphosées en méchantes mamies de gauche par, disons, une écoute trop fréquente de France Inter ou de C Politique ? Est-ce qu’elles génèrent, elles aussi, autant d’exaspération dans les foyers à l’heure de l'apéro ? Le site d’info fait l'impasse.

C’est pourtant une question subséquente passionnante si l’on s’intéresse aux dynamiques familiales. Sans me prononcer sur les mérites et faiblesses comparés des plateaux de Pascal Praud et de ceux de Charline Vanhoecker (je laisse ce soin à l’ARCOM), je dirais qu’une famille dont tous les membres penseraient la même chose sur tous les sujets, abreuvés qu’ils seraient des mêmes points de vue à longueur de journée, et s’auto-interdiraient catégoriquement tout déviationnisme par goût de l’ataraxie, serait une famille particulièrement chiante.

Non pas que le conflit permanent soit la clé de la félicité domestique, loin s’en faut : on a tous besoin de calme et de sérénité à l’occasion. Mais je me flatte d’être issu —et d’avoir moi-même contribué à construire— un environnement familial où l’engueulade et le désaccord étaient non seulement admis mais même encouragés, pour peu que les arguments soient de qualité à défaut d'être de bonne foi.

Mais, je vous laisse, il y a Praud qui cause insécurité galopante sur CNews et Vanhoecker qui débat des violences policières systémiques sur Inter. Il faut que je sois prêt pour gâcher le dîner.