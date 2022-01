Dominique Audrerie : Le dégel du permafrost en Arctique est aujourd’hui une réalité dont les effets réels ne sont connus qu’en partie. Il est aussi certain qu’il y a là une menace pour nombre de régions côtières qui seront, dans un avenir proche, submergées, obligeant des populations entières à se déplacer. Ces populations seront de fait des émigrées qui devront trouver de nouveaux lieux d’accueil, et l’on sait ces dernières années combien accueil et assimilation sont ô combien difficiles (racisme inavoué, exclusion, exploitation de la misère, etc.).

En d'autres termes ce dégel, s'il a des effets sur la nature, a aussi des effets sur des populations condamnées à l'errance et à la pauvreté. On peut dire que de tels effets, à l'échelle de la planète, ne sont pas suffisamment pris en compte: prévisions sérieuses, moyens adaptés pour répondre aux besoins nouveaux, procédures internationales au-delà des doctrines partisanes et des idéologies éloignées du réel et de la simple vie des personnes, ici et partout.

L’Arctique n’est pas épargné par l’effet du réchauffement climatique. En réalité, la région serait même plus affectée que tout autre endroit de la planète. Le pergélisol lui-même a connu une hausse de température de 0,4°C en moyenne entre 2007 et 2016. Comment expliquer une telle hausse ? Existe-t-il encore des facteurs inconnus autour de cette menace ? Même si le réchauffement climatique était contenu, 4 millions de kilomètres carrés de pergélisol devraient fondre d’ici 2100, soit presque 8 fois la superficie de la France métropolitaine. Peut-on s'étonner de tels chiffres ?

Le réchauffement de la planète semble bien aujourd'hui vérifié. Beaucoup s'interrogent sur les causes et les mesures à prendre. En premier lieu, à l'échelle de la Terre, on constate des cycles sur le très long terme, cycles dus à la nature elle-même: glaciation, périodes fortes chaleurs, entrainant des modifications profondes des équilibres naturels (par exemple disparition de certaines espèces). Il ma paraît aujourd'hui délicat d'affirmer que nous sommes ou non entrés dans un nouveau cycle naturel entrainant un réchauffement progressif et… inéluctable. En second lieu, il est certain que les modes de vie que nous connaissons depuis près d'un siècle ont un effet sur la nature et les équilibres naturels. Des rencontres internationales au niveau des états cherchent à mettre en place des modes de vie différents à partir d'études savantes et pas toujours d'avis similaires. L'idéologie là encore peut ruiner une analyse savante fondée sur la stricte observation du réel. Les enjeux économiques pour ne pas dire financiers jouent aussi un rôle considérable.

Peut-on encore agir pour enrayer la fonte du permafrost en Arctique ? Quelles mesures pourrait-on mettre en place ?