Ce déclin américain qui nous impose de revenir au réalisme géopolitique

La portée de l'Occident s'amenuise et son objectif de répandre la démocratie libérale échoue.

De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début de l'année 2022, la géopolitique de notre monde a suivi un schéma très similaire. Selon ce schéma, les frontières étaient sacrées, elles ne pouvaient pas changer, et ce discours était appliqué par les Nations unies et la puissance militaire de l'Amérique. Cela signifie que des ethnies et des sectes religieuses rivales ont souvent été forcées de se regrouper dans des nations qu'elles méprisaient, comme dans l'exemple de l'Irak, où différents groupes se sont battus sans relâche depuis l'indépendance en 1932. Toute tentative des sunnites, des chiites ou des kurdes de se séparer a été condamnée par l'Occident, mais l'intervention militaire de ce dernier a exacerbé le chaos.

Le problème est que la politique étrangère de l'Occident est guidée par la démocratie libérale, dont le pilier central est que les gens doivent s'entendre. C'est pourquoi Washington a désapprouvé l'annexion par la Serbie de régions du Kosovo peuplées de Serbes, et a méprisé l'idée de redessiner les frontières du Moyen-Orient pour que les Kurdes, les chiites et les sunnites puissent avoir leurs propres États. Même si de telles mesures sont logiques d'un point de vue ethnique et religieux - et qu'elles rendraient certainement la paix plus probable - l'option est toujours rejetée. En effet, redessiner les cartes reviendrait à admettre une vérité évidente : certaines cultures sont incompatibles entre elles.

L'une des principales conclusions de l'ouvrage de Craig Whitlock, The Afghanistan Papers, est que la politique étrangère de l'Occident est fatalement défectueuse et qu'elle a été très impactée par la gauche morale après le 11 septembre 2001. Financés par les contribuables et distribués par les fonctionnaires, des milliards ont été dépensés pour l'idéalisme plutôt que pour le réalisme. Ils ont construit des institutions pour les femmes dans des régions où les femmes n'étaient pas autorisées à sortir de chez elles et des centres communautaires communs pour les tribus qui se livraient à des querelles sanglantes. De plus, critiquer les dépenses à l'étranger était tabou, car le département d'État américain pensait qu'il s'agissait de l'arsenal vertueux d'une croisade morale. Il n'y avait pratiquement aucune connaissance locale des coutumes, de la religion, de l'histoire ou du droit des régions concernées pour éclairer le jugement des décideurs politiques. Ces régions étaient considérées comme aussi aptes à la démocratie libérale que la Nouvelle-Angleterre. On pourrait supposer que cette approche perdurera tout au long du siècle, mais il n'en sera rien.

Au début de l'année 2022, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se produire : la Russie a envahi un autre pays souverain et s'en est tirée à bon compte. Soudain, les frontières internationales, considérées comme sacrées par les Nations unies, ont été piétinées par Poutine. Une fois encore, l'Ukraine est un autre exemple d'un État composé de trois groupes (Ukrainiens, Russes et Hongrois) maintenu ensemble, du moins en partie, par le système international dirigé par les États-Unis. Certes, la Russie avait déjà annexé la Crimée en 2014, mais la population de cette péninsule est majoritairement russe. De plus, à l'époque, la puissance occidentale était encore impressionnante, et Moscou a été suffisamment prudente il y a neuf ans pour s'assurer que les envahisseurs ne portaient pas d'uniformes russes. (C'est ainsi que les habitants les ont surnommés les "petits hommes verts", car au départ, personne ne savait qui ils étaient). En 2022, Poutine n'a pas ressenti le besoin de cacher quoi que ce soit. Non seulement il a organisé une répétition générale de l'invasion au printemps 2021, mais il a lentement constitué ses troupes au cours des trois mois précédant la guerre proprement dite, sans faire le moindre effort pour les dissimuler.

La raison en est que la puissance de l'Occident a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. En proie à une guerre culturelle interne, à l'immigration de masse et à d'autres symptômes généraux de perte de confiance en soi, le moment unipolaire est révolu et la multipolarité est devenue le nouveau statu quo. L'Amérique peut rester la principale superpuissance grâce à la force du dollar et à ses groupes de porte-avions, mais elle ne jouit plus de la domination qu'elle a connue par le passé. Cette situation est similaire à celle de l'Empire britannique dans l'entre-deux-guerres, où le lion pouvait encore rugir, mais où des lionceaux plus vigoureux émergeaient de l'ombre.

L'invasion de Poutine a bien sûr rencontré d'innombrables revers et obstacles, l'échec de la prise de Kiev étant un embarras que l'on n'oubliera pas. Cependant, bien qu'une impasse se soit ensuivie et qu'il n'ait pris les régions majoritairement russophones qu'à grands frais, l'Occident ne peut toujours pas le vaincre. L'année dernière, de nombreux commentateurs sur les médias sociaux étaient convaincus que la Russie perdrait parce qu'elle était la méchante, mais au cours des six derniers mois, cet état d'esprit a progressivement changé. Le réalisme commence à s'installer, de la même manière que la spirale sans fin des verrouillages COVID avait commencé à sembler de plus en plus absurde en 2021. Le récit du libéralisme veut que les Ukrainiens gagnent et que l'Occident s'en assure, mais il n'y a pas de logique dans cet état d'esprit. De tels conflits sont réglés par la puissance militaire, pas par l'idéalisme.

Il est peu probable que l'Occident renverse l'occupation russe du sud-est de l'Ukraine, mais il est également peu probable que la Russie en conquière davantage. Le réalisme voudrait qu'un accord soit conclu sur la base de critères ethnolinguistiques, et les élites occidentales en matière de politique étrangère commencent à s'orienter vers une telle issue. Il n'y a plus de superpuissance capable d'imposer un accord unilatéral - l'aide financière de Washington commence à s'épuiser - et un compromis finira donc par être trouvé. L'échec de la contre-offensive de l'été dernier a brisé l'idée d'une victoire totale de l'Ukraine et la position de l'Occident a changé.

Si l'on considère le temps, l'argent et la couverture médiatique consacrés à l'Ukraine, cela surprendra une grande partie du public. Pourtant, si l'on prend un peu de recul et que l'on observe une crise similaire, l'apathie internationale croissante de l'Amérique n'est pas une surprise. En ce qui concerne la lutte actuelle d'Israël, l'administration Biden a soutenu à juste titre Jérusalem après l'invasion du Hamas. Pourtant, Washington a traîné les pieds pendant deux mois avant de réagir à la situation critique de la marine marchande en mer Rouge, bombardée par les islamistes chiites. Ces mandataires iraniens, les Houthis, ne sont pas la seule crise à avoir reçu une réponse terne. En réalité, les bases opérationnelles avancées américaines, tant en Irak qu'en Syrie, ont été attaquées sans relâche depuis le 7 octobre. En représailles, l'Amérique a lancé des frappes aériennes mineures, une réponse peu convaincante qui ne dissuadera personne.

Tout cela montre que la portée de l'Occident s'amenuise et que son objectif de diffusion du démocratie libérale commence donc à échouer. La réduction des budgets militaires, notamment en Europe, est telle que la conduite d'une guerre devient impossible. L'idée qu'une coalition puisse mener des campagnes simultanées, comme ce fut le cas lors de la guerre contre le terrorisme, n'est plus d'actualité. Par exemple, la Grande-Bretagne n'est même plus en mesure d'envoyer une seule division blindée, alors qu'elle en avait quatre en Allemagne pendant la guerre froide. Il n'y a pas assez d'argent, pas assez de troupes, pas assez d'équipement et, plus important encore, pas assez de compétences et de volonté pour aller jusqu'au bout.

Vous n'étiez peut-être pas d'accord avec le fait que l'Amérique se désigne comme le gendarme du monde. Toutefois, cela a rendu l'ordre mondial relativement stable par rapport à la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Il suffit d'une faible réaction aux méfaits des Houthis dans la mer Rouge pour que les routes commerciales du monde soient soudainement mises en péril. Nous vivons actuellement cette réalité. Bien que les experts aient pu prédire qu'un monde multipolaire apporterait des opinions diverses et un compromis global, la réalité est très différente. Jusqu'à présent, nous assistons à des guerres commerciales et monétaires, à une baisse des taux de natalité, à l'éclatement de conflits locaux sur plusieurs continents et à l'explosion des migrations de masse des pays pauvres vers les pays riches. Ce à quoi nous assistons, du moins dans une certaine mesure, c'est à un déclin progressif vers l'anarchie sur la scène mondiale, à une mêlée royale sans arbitre. La réalité est qu'un monde multipolaire, inauguré par le déclin de l'Occident, n'apportera pas l'équilibre et la stabilité, mais le chaos absolu.

Cet article a été initialement publié dans The European Conservative.