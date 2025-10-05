Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Environnement
Vue aérienne d'une plantation d'açaï à Abaetetuba, dans l'État du Para, en Amazonie brésilienne.
Atlantico Green

Les arbres de la forêt amazonienne grandissent et voilà pourquoi c’est une bonne nouvelle

Malgré les effets du changement climatique, les arbres de la forêt amazonienne continuent de grandir. Une étude internationale, publiée dans Nature Plants, révèle que le diamètre moyen des troncs a augmenté de 3,3 % par décennie au cours des 30 dernières années. Cette évolution soulève des questions cruciales sur la résilience des forêts tropicales, leur rôle dans le stockage du carbone, et les stratégies à adopter pour préserver ces écosystèmes essentiels à l’équilibre climatique mondial.

avec Pierre Bois D’Enghien
author imagePierre Bois D’Enghien

Pierre Bois D’Enghien est ingénieur agronome des régions tropicales, spécialiste de l'Environnement et est auditeur RSPO.

