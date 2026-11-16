LA MINUTE TECH
16 novembre 2026
Après les frigos de supermarchés, les boîtiers TV Android : votre connexion Internet sert-elle à des pirates ?
Les boîtiers TV Android sont à leur tour dans le viseur des cybercriminels. Quelque 1,3 million d'appareils infectés auraient été détournés pour exploiter à l'insu de leurs propriétaires leur connexion Internet et participer à des cyberattaques. Comment ces équipements deviennent-ils des portes d'entrée pour les pirates ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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