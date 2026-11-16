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Un employé de Google présente les fonctionnalités d'un appareil Android TV Nexus Player lors d'une avant-première pour les médias à New York.
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LA MINUTE TECH

16 novembre 2026

Après les frigos de supermarchés, les boîtiers TV Android : votre connexion Internet sert-elle à des pirates ?

Les boîtiers TV Android sont à leur tour dans le viseur des cybercriminels. Quelque 1,3 million d'appareils infectés auraient été détournés pour exploiter à l'insu de leurs propriétaires leur connexion Internet et participer à des cyberattaques. Comment ces équipements deviennent-ils des portes d'entrée pour les pirates ?

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MOTS-CLES

Piratage , cyberdéfense , cybersécurité , boîtier TV Android , numérique , frigo , supermarchés , télévision , données personnelles , pirates informatiques , Conséquences , sécurité , informatique , connexion internet

THEMATIQUES

High-tech
A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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