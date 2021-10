5 start-ups françaises sont dans la course pour le retour de l'Homme sur la Lune ; Les poisons dans les films de James Bond ont-ils un semblant de vérité scientifique ?

La pleine lune est photographiée dans le ciel de Colombo, au Sri Lanka, le 11 janvier 2020.

5 start-ups françaises sont dans la course pour le retour de l'Homme sur la Lune

Alors que les premières missions humaines sur la Lune sont envisagées à l'horizon 2028 avec une présence durable en autonomie dès le milieu de la décennie suivante, de nombreux challenges sont à relever. Pour éviter de laisser le champ libre aux jeunes entreprises américaines, cinq start-ups françaises ont été sélectionnées pour intégrer l'incubateur lunaire TechTheMoon dont l'objectif est de faire émerger de jeunes pousses développant des innovations qui pourraient être envoyées sur la Lune.

Les poisons dans les films de James Bond ont-ils un semblant de vérité scientifique ?

Chaussures empoisonnées au venin, mystérieux poison extrait d'une orchidée ou capsule de cyanure... De nombreux « méchants » ont recours à des poisons fulgurants dans les différents films de James Bond. Une chimiste a fait le point sur la crédibilité scientifique de ces substances et de leur létalité.

ISS : l’étonnante expérience d’un comprimé effervescent dissous en impesanteur

Dans l’espace, même les choses les plus simples deviennent surprenantes comme la dissolution d’un comprimé effervescent dans une bulle d’eau en impesanteur. Voici le genre d’expériences que font les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) durant leur temps libre.

De nouveaux indices pointent sur l'existence d'une neuvième planète dans le Système solaire

La Planète Neuf. Elle est traquée de toutes parts. Pourtant elle n'a encore jamais été observée. Alors, existe-t-elle vraiment ? Deux équipes de chercheurs posent aujourd'hui sur elle un nouveau regard. Qui permettra peut-être enfin de la débusquer...

C'est confirmé ! Perseverance se trouve bien dans un ancien lac

Depuis son arrivée en février dernier, le rover Perseverance continue son travail d'investigation sur le sol martien. Le but de ses recherches : comprendre l'évolution géologique et climatique de la Planète rouge et, peut-être, trouver des traces de vie. Et les premiers résultats issus des données du rover sont spectaculaires : le cratère Jezero où a atterri Perseverance porte les traces sédimentaires d'un ancien delta. Il y a 3,6 milliards d'années, un lac, alimenté par une rivière, occupait donc toute l'étendue du cratère.

