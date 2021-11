Rome, capitale européenne de la musique au XVIIIe siècle

Instruments de musique baroque sur une table par Baschenis (Collection : Musées royaux des beaux-arts de Belgique)

Que représente le XVIIIe siècle dans l’histoire de la musique en Italie et surtout à Rome ? Storiavoce, en partenariat avec Atlantico, dresse dans cette émission un panorama musical de ce siècle flamboyant, où Rome n'avait pas à rougir de Venise et Naples. L'historienne Elodie Oriol est interrogée par Manuella Affejee.

A la croisée des histoires sociale, culturelle et économique, ce cours d’histoire en deux parties s’essaie à brosser un panorama musical de ce flamboyant XVIIIe siècle, à comprendre ce qui le caractérise, ce qu’il apporte comme transformations artistiques et sociales au sein de la société romaine de cette époque. Que représente le XVIIIe siècle dans l’histoire de la musique en Italie et surtout à Rome? De quelle manière l’évolution des goûts musicaux se manifeste-t-elle? Quels sont les principaux lieux de spectacles? Quel rôle les grandes familles aristocratiques romaines jouent-elles dans cette effervescence musicale? Rome est-elle comparable aux éblouissantes capitales européennes de la musique que sont Venise et Naples? Autant de questions qui figurent au cœur de ce premier cours d’histoire ; une seconde partie sera consacrée aux métiers de la musique, aux artistes et aux conditions d’exercice de leur profession.

Notre invitée : Élodie Oriol est docteure en Histoire moderne, membre de la section Époques moderne et contemporaine de l’École française de Rome. Elle est également chercheuse associée au laboratoire TELEMMe et membre du LIA MediterraPolis. Elle publie Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècledans la collection de l’École française de Rome.