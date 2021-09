Les Médicis à la conquête de Rome

Des visiteurs regardent le tableau "Portrait du pape Léon X avec les cardinaux Giulio de Médicis et Luigi de Rossi" du peintre Raphaël, le 4 mars 2020, à Rome.

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône “Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube. Durée totale de l’émission: 44’07.

Tout ou presque a déjà été dit sur les Médicis, famille de banquiers et maîtres de Florence, dont la richesse, l’influence et la quête de pouvoir marquèrent de leur empreinte ce remarquable Quattrocentro italien. Mais l’étincelant vernis des arts, du faste et des idées humanistes ne peut masquer les tourments d’une Italie déchirée entre intérêts politiques et territoriaux contraires, dont sauront profiter les puissances européennes voisines. Après un premier entretien consacré à la figure incontournable de Laurent de Médicis, dont le « règne » correspond à l’apogée de Florence (1449-1492), ce deuxième épisode s’intéresse aux héritiers du « Magnifique », ses fils et neveux, qui chercheront, tant bien que mal, à maintenir la domination médicéenne sur Florence, tout en la portant aussi à Rome et au Vatican. Deux d’entre eux occuperont d’ailleurs le trône pontifical dans une période troublée (1492 à 1527). Le troisième épisode, enfin, se penchera sur la dernière descendante directe de Laurent, Catherine, qui, par son mariage avec le fils de François Ier, deviendra ensuite reine de France. C’est un regard italien que nous vous proposons, avec l’historien Marcello Simonetta, interrogé par Manuella Affejee.

Notre invité : Diplômé de l’Université La Sapienza (Rome) et de l’Université de Yale (États-Unis), Marcello Simonetta est historien, spécialiste de la Renaissance et de Machiavel. Il est l’auteur d’une trilogie consacrée aux Médicis, publiée en plusieurs langues, dont le français, aux éditions Albin Michel : L’énigme Montefeltro (2018), Des renards et des lions (2019), et Catherine de Médicis (2020). Il est également chercheur au sein du Medici Archive Project, basé à Florence.