Le premier Empire universel: l’Assyrie

Rendu tristement célèbre dans l’actualité avec la destruction des statues du musée de Mossoul par l’Etat islamique, l’empire assyrien est ni plus ni moins que le premier empire universel connu dans l’histoire des civilisations. Dans une nouvelle série de trois émissions, Storiavoce vous propose de partir à la découverte de cet empire méconnu. Dans un premier temps, nous verrons ce qu’est l’Assyrie et l’Assyriologie. Une deuxième émission se penchera sur la civilisation assyrienne (Structures politiques, économie, sociétés, culture et religion). Enfin, un dernier volet reviendra sur l’apogée de l’empire avec la figure d’Assurbanipal, plus connu en France sous le nom de Sardanapale. Josette Elayi est l’invitée de Christophe Dickès.

Notre invitée: Historienne, diplômée d’hébreu, d’araméen et d’akkadien, spécialiste incontestée de la Phénicie, Josette Elayi a enseigné aux universités de Beyrouth et de Bagdad avant de poursuivre ses recherches à Paris au Collège de France. Elle a dirigé de nombreux colloques sur le sujet et produit de nombreux livres spécialisés sur le sujet. En 2007, elle a été faite chevalier de la légion d’honneur pour ses travaux sur la Phénicie. Elle vient de publier L’Empire assyrien (Perrin, 560 pages, 23€).