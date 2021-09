Un portrait non daté du dictateur italien Benito Mussolini.

Dans un rapport de police destiné au président du Conseil Vitorio Emanuele Orlando, on pouvait lire à propos de Mussolini : « Il est très intelligent, circonspect, calculateur, indifférent à l’argent si ce n’est pour corrompre ; mais également sensuel, émotif, vindicatif, dévoré par l’ambition. Il veut dominer, convaincu de représenter une force essentielle dans le destin de l’Italie, et n’acceptera jamais de jouer les seconds rôles. » Storiavoce vous propose de comprendre une des personnalités les plus complexes du XXe siècle : existe-t-il un mystère, une énigme Mussolini ? Qui était cet homme à l’ambition démesurée ? Quelle est l’articulation entre le personnage et le fascisme ? Quelles furent ses rapports avec l’Allemagne et bien évidemment Hitler ? Christophe Dickès reçoit Maurizio Serra de l’Académie française.

L’invité : Maurizio Serra de l’Académie française, diplomate de profession, complète avec Le mystère Mussolini (Perrin, 500 pages, 25€) sa fresque magistrale publiée chez Grasset de grands auteurs italiens du XXe siècle, commencée avec Malaparte vie et légendes (couronné en 2011 par le Goncourt de la biographie et le prix Casanova), poursuivie avec Italo Svevo ou l’antivie et D’Annunzio le Magnifique ( Prix Chateaubriand 2018 et Prix du Livre incorrect 2018), ouvrages qui ont connu le suffrage de la critique et du public, déjà traduits en plusieurs langues.