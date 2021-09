L'océan Atlantique.

Le monde atlantique : l’imaginaire et la réalité

Premier cours d’histoire d’une série consacrée à l’Atlantique. Vu comme le symbole de l’infini et l’espace de l’aventure, l’Atlantique devient une réalité au XVème siècle; un espace à contrôler et à gouverner. Comment définir les frontières du monde atlantique ? Quel est l’impact des représentations et de l’imaginaire dans la réalité des échanges ? Les Européens sont-ils à l’origine des grandes mutations du monde atlantique ? Comment se déroule la découverte puis le partage de l’Atlantique ? Mari-Gwenn Carichon reçoit l’historien Eric Schnakenbourg, auteur de Le monde Atlantique, un espace en mouvement, XVème-XVIIIème siècle paru aux éditions Armand Colin.

L’invité : Eric Schnakenbourg est professeur d’histoire moderne à l’université de Nantes et directeur du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA). Spécialiste d’histoire moderne, ses travaux portent principalement sur l’histoire des colonisations et l’histoire de l’Europe moderne.