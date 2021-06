L’intellectuel au Moyen Âge

Un manuscrit médiéval ayant appartenu aux frères de l'ordre dominicain est exposé à la Bibliothèque d'étude et du patrimoine de Toulouse le 3 décembre 2016.

L’une des idées reçues les plus répandues aujourd’hui encore est celle d’un Moyen Âge obscur qui ne faisait guère de place à l’intelligence. En son temps, le grand historien Jacques Le Goff avait publié un petit ouvrage pour contester cette idée. Plus récemment, à l’occasion de son discours aux Bernardins en 2008, le pape Benoît XVI avait évoqué les origines de la théologie occidentale et les racines de la culture européenne dans cette époque d’effervescence intellectuelle médiévale. Qui étaient les intellectuels du Moyen Âge ? Comment étaient-ils organisés et au sein de quelles structures ? Comment se sont-ils inspirés de la pensée grecque et ont-ils cherché à l’adapter à leur époque ? Étaient-ils soumis à la même pensée, à la même philosophie ? Comment se sont-ils inspirés de la pensée grecque et ont cherché à l’adapter à leur époque ? Quels étaient les conflits autour de la scolastique ? Sur le plateau d’Au risque de l’histoire, Christophe Dickès reçoit les historiens Bénédicte Sère et Cédric Giraud. Cette émission a été enregistrée par notre partenaire KTO TV.

