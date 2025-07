Discours choc

En visite d'Etat au Royaume-Uni, Emmanuel Macron se prononce à Westminster en faveur d'un ordre mondial à protéger

En ouverture d’une visite d’État qualifiée « d’historique » par Downing Street, Emmanuel Macron a lancé un appel à renforcer les liens entre la France et le Royaume-Uni. Devant les parlementaires britanniques, le président français a plaidé pour une relation renouvelée, notamment dans le domaine de la défense, affichant sa volonté de tourner la page des tensions post-Brexit, et de bâtir un partenariat stratégique plus étroit entre les deux voisins.