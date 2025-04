OFFENSIVE SECURITAIRE

Vers une Europol opérationnelle : Bruxelles accélère la lutte contre le crime organisé

Sous pression face à la montée des réseaux criminels en Europe, la Commission européenne veut faire d’Europol une véritable force opérationnelle. Au programme : doublement des effectifs, élargissement du mandat et nouvelles priorités face aux trafics d’armes, à la pédocriminalité et au blanchiment. Une riposte ambitieuse pour tenter de reprendre l’avantage sur des organisations toujours plus puissantes.