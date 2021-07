Variant Delta : les personnes vaccinées seraient aussi contagieuses que les non-vaccinées, selon les Etats-Unis

Face à ces nouvelles données, le CDC recommande de nouveau le port du masque, même en extérieur.

Selon des documents internes des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), révélés par le Washington Post, le variant delta du Covid-19 serait aussi contagieux que la varicelle.

"La guerre a changé", alerte un document interne des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains, selon lequel les infections liées au variant delta du coronavirus sont probablement plus graves que les précédentes et que variant delta semble se propager aussi facilement que la varicelle.

La présentation révélée par le Washington Post, rend compte de la lutte menée par la principale agence de santé publique du pays pour persuader le public d'adopter la vaccination et les mesures de prévention, y compris le port de masques, alors que les cas se multiplient aux États-Unis et que de nouvelles recherches suggèrent que les personnes vaccinées peuvent propager le virus.

Selon ce document, l'agence sait qu'elle doit revoir ses messages publics pour souligner que la vaccination est la meilleure défense contre un variant si contagieux qu'il agit presque comme un nouveau virus différent, passant d'une cible à l'autre plus rapidement qu'Ebola ou le rhume.

La présentation cite des données récemment obtenues, mais non encore publiées, provenant d'enquêtes sur les épidémies et d'études externes, qui montrent que les personnes vaccinées infectées par le virus delta pourraient être capables de transmettre le virus aussi facilement que celles qui ne sont pas vaccinées. Cela a été observé notamment à Provincetown, dans l'État du Massachusetts, où près de 900 cas de Covid ont été dépistés après les festivités de la fête nationale du 4 juillet, bien que les trois quarts des participants à l'évènement aient été vaccinés. Il n'y avait "pas de différence" dans la charge virale des personnes vaccinées ou non vaccinées, selon la présentation des CDC, ce qui semble indiquer un même degré de contagiosité quel que soit le statut vaccinal.

Les scientifiques du CDC ont été tellement alarmés par ces nouvelles recherches que l'agence a modifié de manière significative, en début de semaine, les conseils donnés aux personnes vaccinées avant même de rendre publiques les nouvelles données.