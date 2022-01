Université

Une réforme «systémique» de l’université: c’est ce qu’a annoncé Emmanuel Macron lors du Congrès de la Conférence des présidents d’université. Évoquant le taux d’échec en première année «où seuls 50% des étudiants se présentent aux examens», le président de la République a estimé inefficace le système d’études supérieures «sans aucun prix» pour les étudiants souligne le Figaro.

«On ne pourra pas rester durablement dans un système (...), où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante, et une difficulté à financer un modèle beaucoup plus financé par l’argent public que partout dans le monde», a aussi déclaré Emmanuel Macron.

Revoir le coût d’admission dans les universités: la proposition a fait bondir l’opposition. La candidate LR Valérie Pécresse y a vu une «provocation». « Il va falloir redonner de l’élan à cette autonomie universitaire qui est la norme dans le monde et qui permet d’aller chercher effectivement des partenariats partout », a plaidé Valérie Pécresse sur Europe 1.

De son côté, le candidat écologiste Yannick Jadot a qualifié Emmanuel Macron de «président le plus antijeunes de la Ve République».