Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de la visite d'un centre logistique de distribution de vaccins Covid-19 à Chanteloup-en-Brie, le 22 décembre 2020.

Invité ce mercredi soir dans le journal télévisé de TF1, Olivier Véran a détaillé l’organisation de la vaccination des adolescents contre la Covid-19. Cette nouvelel étape marque donc une nouvelle accélération de la campagne vaccinale en France :

« On pourra prendre rendez-vous à partir du 15 juin. La vaccination sera sur la base du volontariat, avec l'accord des parents. Cela participera à ce mouvement d'immunité collective qui permettra d'éviter des fermetures de classes à la rentrée. […] Tous les détails seront donnés aux familles en temps voulu. Ce sera le vaccin Pfizer. Un enfant ne pourra pas se faire vacciner sans l'accord parental ».

Au regard des vacances de cet été, la planification de la vaccination sera encadrée, selon Olivier Véran, via une mesure dérogatoire :

« Il y aura une mesure dérogatoire qui va démarrer ces prochains jours pour permettre, comme c'est l'été, d'avoir deux semaines de battements supplémentaires entre la première et la seconde dose. Quand vous êtes vacciné en centre, un rendez-vous est fixé sept semaines plus tard. Là, il sera possible de le prendre entre six et huit semaines plus tard. Cela permettra de ne pas freiner la vaccination au mois de juin ».

Olivier Véran a précisé que comme le quart de la population a eu le Covid, certaines personnes n’auront pas besoin de seconde dose, grâce à des tests sérologiques.

« Au cours du mois de juin, on va équiper les centres avec ce qu'on appelle des tests rapides. On vous pique le bout du doigt. Au bout de dix ou quinze minutes, on vous détecte ou pas des anticorps. Si vous avez des anticorps, cela veut dire que vous avez eu le Covid, peut être sans le savoir. Et dans ce cas-là, la seule dose, la seule injection que vous aurez eu suffit à vous protéger ».