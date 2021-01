Un Conseil de défense sanitaire est organisé ce vendredi à l'Elysée à 18 heures

Un nouveau Conseil de défense sanitaire est organisé ce vendredi 29 janvier à 18 heures. Cette réunion doit permettre d’obtenir des données consolidées sur l’impact du couvre-feu à 18 heures, d'étudier les résultats des études flash sur les variants et le travail de consultation et de concertation mené depuis deux semaines avec de nombreux acteurs, comme les laboratoires pharmaceutiques, des psychologues et des pédopsychiatres, des élus et des représentants des syndicats, selon des précisions de l'Elysée à Franceinfo.

Emmanuel Macron pourrait s’exprimer dans les prochains jours et annoncer un reconfinement. De nombreuses questions se posent néanmoins sur les écoles et sur les étapes clés pour endiguer l’épidémie comme l’isolement des malades, le traçage précis des cas contacts et les chiffres de contaminations de certains lieux, notamment les écoles.