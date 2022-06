Un cinéaste britannique a donné au Congrès des images inédites de Trump et de sa famille, peu avant l’assaut du Capitole

La commission procédera également à une déposition de Alex Holder jeudi 23 juin, a-t-il indiqué dans une déclaration partagée sur Twitter.

Alex Holder a pu suivre Donald Trump, des membres de sa famille et ses associés, alors qu'il réalisait une série documentaire sur les six dernières semaines de la campagne de réélection de l'ancien président en 2020. Il a déclaré que les séquences qu'il a remises comprennent des entretiens avec Trump et sa famille avant l'élection, ainsi que des séquences inédites de l'émeute du Capitole.

Alex Holder a déclaré que son équipe n'aurait jamais prédit que son travail serait cité à comparaître par le Congrès lorsqu'il a commencé le projet en septembre 2020.

« En tant que réalisateur britannique, je n'avais pas d'agenda en entrant dans cette affaire », a-t-il déclaré. « Nous voulions simplement mieux comprendre la campagne de Donald Trump et ce qui le motivait à s'accrocher si désespérément au pouvoir ».

Il a déclaré que la série comprend « un accès inégalé et des entretiens exclusifs » avec des responsables, y compris Trump, ses enfants, son gendre Jared Kushner et l'ancien vice-président Mike Pence, à la fois avant et après les événements du 6 janvier, dans divers endroits : la Maison Blanche, la station balnéaire de Trump à Mar-A-Lago et sur la piste de campagne.

La série, « Unprecedented », a été achetée par un service de diffusion au cours de l'année dernière et devrait être publiée en trois parties cet été, a déclaré Holder.