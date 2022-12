Un an de prison avec sursis pour l'ex-patron de l'Institut Montaigne

Laurent Bigorgne

Laurent Bigorgne ex-directeur de l'Institut Montaigne, un Think Tank libéral, a été condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour avoir drogué à son insu une de ses collaboratrices (et par ailleurs ex-belle-soeur) lors d'une soirée en février dernier écrit Le Point.

Le tribunal correctionnel a considéré que Laurent Bigorgne avait administré cette drogue « afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle », requalifiant ainsi les faits.

La victime, Sophie Conrad avait déposé une plainte dans la nuit du 22 au 23 février, après un dîner au domicile de Laurent Bigorgne, qui était son supérieur.

Après avoir bu du champagne, elle avait ressenti d'étranges symptômes et elle avait quitté les lieux pour se rendre dans un hôpital. Une expertise a montré qu'elle avait absorbé de la MDMA, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines aussi appelée ecstasy.