Les forces de l'ordre menant une enquête, Illustration, AFP

Trois cadavres retrouvés à l’occasion d’une découverte sordide. Ce jeudi 25 mai 2023, les forces de l’ordre ont découvert la dépouille d’une femme de 36 ans et celles de ses deux enfants, une adolescente de 13 ans ainsi qu’un bébé de 18 mois, dans un pavillon de Dreux, en Eure-et-Loire, comme le rapportait récemment Atlantico. C’est un ami de la mère qui a alerté la police, car elle était supposée le conduire chez un garagiste, souligne France Info. D’après les premières constatations, les enquêteurs ont estimé qu’il fallait privilégier la piste de “l’utilisation d’une arme blanche par l’auteur des faits”. Pour autant, rien ne permettait d’écarter formellement l’hypothèse “des homicides des deux enfants par leur mère puis le suicide de cette dernière”. La piste, considérée “très subsidiaire”, restait alors ouverte.

Ceci étant dit, les forces de l’ordre se sont aussi intéressées à l’ancien conjoint de la défunte. Celui-ci a été condamné pour des violences par le passé et faisait l’objet de plaintes à la suite de récents messages de menaces publiés sur Facebook. Il vient tout juste d’être interpellé, poursuivent nos confrères. Il s’agit d’un homme de 46 ans, qui a fait un an de prison ferme précisément parce qu’il s’en était pris à la mère de famille et à sa fille. Il est aussi soupçonné d’avoir placé un traceur GPS sous le véhicule de cette dernière - la police a d’ailleurs retrouvé un tel appareil et mène à présent l’enquête - et d’avoir dérobé des bijoux chez elle.

Il a depuis été placé en garde-à-vue.