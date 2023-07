Toulouse : une mineure de 17 ans a été écrouée pour avoir défiguré une jeune femme avec un tesson de bouteille

Une jeune femme a été violemment agressée à Toulouse.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une jeune femme a été violemment agressée et défigurée à Toulouse, selon La Dépêche du Midi et Le Figaro. Il a fallu près de 50 points de sutures pour refermer ses plaies.

Vers trois heures du matin, la jeune femme de 19 ans est rentrée de soirée avec trois amis. En traversant la place du Capitole, ils sont pris à partie, pour une raison qui reste « confuse, par un groupe de jeunes mineurs, composés de deux garçons et deux filles âgés de 14,16 et 17 ans », précise le parquet de Toulouse dans un communiqué. La tenue de la jeune femme pourrait être au cœur de la rixe.

« La tension verbale est très vite montée, jusqu’à déclencher une rixe au cours de laquelle les victimes ont été frappées et, pour l’une d’entre elles, blessée sérieusement par une bouteille cassée », a confié le procureur de la République, Samuel Vuelta Simon.

Une jeune fille de 17 ans s’est particulièrement acharnée sur les victimes. Elle se serait « emparée d’une bouteille pour la briser, avant de porter des coups multiples au visage, au dos et au bras » de la principale victime, selon le magistrat.

Une autre mineure, de 14 ans, s’est également « emparée du tesson de bouteille pour porter des coups ».

La police municipale est rapidement intervenue pour mettre fin à la rixe et pour interpeller les quatre suspects.

Selon La Dépêche, « une passante et son petit ami se trouvent boulevard Lazare Carnot en plein centre-ville de Toulouse lorsqu’ils croisent quatre jeunes, deux filles et deux garçons âgés de 14, 16 et 17ans. Cette rencontre fortuite va tourner au drame. Selon plusieurs témoins, le quatuor aurait indiqué à ce couple que la tenue vestimentaire de la jeune femme n’était pas correcte. Une réflexion qui n’aurait pas plu au petit ami de cette dernière qui a tenté de prendre sa défense. Des premières insultes fusent et sont très vite remplacées par des coups, violents ».

Les plaies de la principale victime, notamment au niveau du cou et de la joue, nécessitent son évacuation rapide vers un hôpital afin d'être suturées.

Le médecin légiste a délivré une interruption totale de travail de neuf jours.

Le lendemain de l'agression, la jeune femme a publié sur Twitter des photos de ses blessures afin d'illustrer « la gravité des choses. J’espère que justice sera faite », a-t-elle indiqué.

Les quatre mis en cause sont « pour certains suivis par les services judiciaires de la protection des mineurs en raison d’un parcours social difficile et, pour d’autres, défavorablement connus de la justice pénale des mineurs pour des faits de violences, vols, menaces, défaut de permis de conduire, détention d’arme et de stupéfiants », selon le parquet.

En garde à vue, ils ont indiqué avoir consommé de l’alcool le soir des faits, sans expliquer davantage ce déferlement de haine.

Les suspects ont été mis en examen pour « violences en réunion, en état d’ivresse, avec arme ». Trois d’entre eux ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. La mineure de 17 ans identifiée comme l’auteure principale des coups, a été incarcérée en attendant sa comparution devant le tribunal pour enfant, le 17 août prochain.