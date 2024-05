Toulouse : cinq individus antifascistes interpellés pour une série d’agressions violentes

Les individus interpellés sont soupçonnés d’avoir commis des «faits de violences sur des personnes repérées lors de regroupements festifs», prétendument liés à l’extrême droite, précise le parquet.

Cinq individus appartenant à une entité nommée ORA, pour Offensive révolutionnaire antifasciste, ont été interpellés mardi aux alentours de 6 heures du matin, après une longue enquête ayant duré plus d’un an, a annoncé au Figaro le parquet de Toulouse ce jeudi 16 mai. Les cinq suspects sont nés en septembre 2002, janvier 2005, juin 1994, novembre 1987 et décembre 1997, et sont suspectés d’agressions violentes et armées et de trafic de drogue.

Les individus interpellés sont soupçonnés d’avoir commis des «faits de violences sur des personnes repérées lors de regroupements festifs», prétendument liés à l’extrême droite, souligne le parquet. Les agresseurs présumés surveillaient ainsi les participants lors de ces rassemblements, puis «profitaient de l’isolement de l’un d’entre eux à la fin de l’événement» pour le rouer de coups, à plusieurs, en «utilisant parfois des armes». Une dizaine d’agressions de ce type ont eu lieu depuis mars 2023, dans les villes de Toulouse et Ramonville. L’une d’elles a ciblé un avocat du barreau de Toulouse.