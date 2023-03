TikTok : Olivier Véran précise qu'"aucun téléphone professionnel de ministre n'est équipé" de l'application

Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lors d'une prise de parole à l'issue du Conseil des ministres.

Plusieurs gouvernements et institutions ont interdit à leurs employés l'utilisation du réseau social chinois, suite à des inquiétudes pour la sécurité des données. Les ministres français n'ont pas installé TikTok sur leurs téléphones, selon Olivier Véran.

A l’occasion du compte-rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran a assuré ce mercredi qu'"aucun téléphone professionnel de ministre n'[étai]t équipé de TikTok". "Que ce soit le président de la République, la Première ministre ou les membres du gouvernement, nous disposons de téléphones professionnels qui, de toute façon, ne tolèrent pas l'installation de quelque application de type réseau social", a-t-il précisé ce mercredi 1er mars à la sortie du Conseil des ministres.

"Dans le cadre de ministères dits régaliens, notamment la Défense ou l'Intérieur, il a déjà été assuré que sur les téléphones d'usage professionnel des agents au niveau central ne puissent pas être installées d'applications de réseau social de type TikTok ou autre", a-t-il indiqué.

Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'une "réflexion est en cours dans d'autres ministères et éventuellement concernant les administrations centrales ou territoriales. Nous attendons aussi des rapports de la CNIL [Commission nationale de l'informatique et des libertés] pour statuer de manière plus générale" sur l'utilisation de la plateforme.

La Commission européenne et le Parlement européen ont annoncé l'interdiction du réseau social chinois sur les appareils professionnels de leurs employés.

Cette décision a été prise également par les gouvernements canadien et américain.

Ces mesures interviennent alors que TikTok, dont la société mère ByteDance est chinoise, fait l'objet d'une surveillance croissante de la part des Occidentaux en raison de craintes que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs.