Terrorisme : pourquoi faut-il rester particulièrement vigilants en ce moment ?

Des militaires mobilisés à Paris - Photo d'illustration AFP

“La menace reste très importante”, a fait savoir Laurent Nuñez, sur le plateau de BFMTV. Le préfet de police, chargé de la sécurité en Île-de-France, était interrogé ce dimanche 21 avril 2024 sur la chaîne d’information en continu et a eu l’occasion d’indiquer pourquoi il fallait rester particulièrement vigilant en matière de terrorisme, en 2024. Le contexte international, marqué par plusieurs conflits au Proche-Orient dont Atlantico a eu l’occasion de parler à plus d’une reprise, qui pourraient être susceptibles de pousser de potentiels terroristes à passer à l’acte.

“Bien sur, nous craignons les les conséquences sur le territoire national de ce conflit au même titre que nous avions eu des conséquences de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre où on a eu une montée en puissance des actes antisémites”, s’est expliqué Laurent Nuñez devant les micros de nos confrères, à propos des tensions entre l’Iran et Israël. Et lui de poursuivre, évoquant le mode opératoire des groupes terroristes les plus connus en France : Al-Qaïda et l’Etat Islamique : “Je renvoie, pour la menace terroriste, à la propagande d’Al-Qaïda et de l’Etat Islamiste actuellement, qui est très forte, qui se diffuse et qui cible bien sûr la France”.

La France demeure, en effet, une des cibles privilégiées de l’Etat islamique, rappelle Ouest-France. A quelques mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, l’Hexagone tout entier est en état d’alerte maximale, particulièrement au regard des autres attentats qui ont pu survenir sur le Vieux Continent. L’assaut dans une salle de concert, à Moscou, et les récentes tentatives sur le sol français ont de quoi alimenter les suspicions. Des moyens exceptionnels seront donc déployés : plus de 4 000 militaires supplémentaires ont été placés en alerte dans le cadre de l’opération Sentinelle, en plus des 3 000 initialement mobilisés.