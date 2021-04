Terrorisme : cinq femmes d'une même famille de Béziers placées en garde à vue à Béziers

Les cinq femmes ont été interpellées par la DGSI.

Cinq femmes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche ans par la DGSI, appuyée par l'antenne du Raid de Montpellier, dans le quartier sensible de La Devèze à Béziers, révèlent ce dimanche Le Point et Le Figaro.

Le Figaro explique que la cible était une jeune majeure repérée par les services spécialisés depuis 48 heures. Elle a été interpellée et placée en garde à vue avec sa mère et ses trois sœurs. "Inconnue de l'antiterrorisme, elle se proposait de passer à l'action contre un site religieux à l'occasion des fêtes de Pâques", écrit le journal. C'est ce risque d'une action violente imminente à Montpellier qui a poussé les policiers à réagir promptement, indique Le Point. Mais le magazine tempère : "En l'état actuel des investigations et alors que les gardes à vue viennent de débuter, aucun projet d'attentat n'a été mis au jour."

"Lors de la perquisition, les policiers ont notamment retrouvé un sabre très effilé et des produits chimiques", indique Le Figaro. Ces produits pourraient entrer dans la composition d'explosifs mais, dans la mesure où ils sont en vente libre, ils pourraient aussi être à usage ménager.

Aucune des cinq femmes placées en garde à vue n'est connue des services de police bien qu'elles étaient connues pour être radicalisées et, concernant certaines d'entre elles, pour avoir visionné des vidéos de Daech.

