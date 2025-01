Proposition flop

Taxation des retraités : de Bompard à Chenu, la classe politique s’insurge

La ministre chargée du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, a proposé de cibler les 40% de retraités les plus aisés pour assurer le financement de la Sécurité sociale, soit ceux qui gagnent plus de 2000 € par mois. L’opposition refuse.