RARETÉS À VENIR

Tarifs douaniers : l’Amérique à l’arrêt du luxe au médical

Entre mesures protectionnistes américaines et ripostes chinoises, de nombreux produits -voitures, consoles, montres, jouets et équipements médicaux - voient leurs livraisons suspendues. La chaîne d’approvisionnement se tend, et la consommation s’en trouve bouleversée.