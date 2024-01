Taïwan : le président élu Lai Ching-te remercie les Etats-Unis

Le président de Taïwan, Lai Ching-te, a remercié les Etats-Unis pour son soutien.

Le président de Taïwan, Lai Ching-te, qui vient de remporter le scrutin présidentiel, a remercié les Etats-Unis, ce lundi 15 janvier, lors d'une rencontre avec une délégation américaine informelle à Taipei, dans un contexte de pressions croissantes de la Chine.

"Je suis reconnaissant envers les Etats-Unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise, qui témoigne du partenariat étroit et solide entre Taïwan et les Etats-Unis. Même si la Chine continue de harceler Taïwan par des activités militaires ou autres, Taïwan fait face [à la situation] avec calme et sérénité et travaille avec des partenaires de même sensibilité, y compris les Etats-Unis, pour maintenir le statu quo de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan", a confié Lai Ching-te, deux jours après son élection.

La Chine s'est déclarée "fermement opposée" à tout échange officiel entre les Etats-Unis et Taïwan, quelques heures après la visite de cette délégation.

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces et serait prête à réunifier ce territoire par la force si nécessaire.

Lai Ching-te, le nouveau dirigeant taïwanais, considère que l'île est indépendante de facto et a promis de la protéger des "menaces et intimidations" de la part de la Chine.