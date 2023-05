Tabac : avec "12 millions de fumeurs quotidiens" le niveau de tabagisme "reste élevé en France en 2022", selon Santé publique France

A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac ce mercredi, Santé publique France publie son étude sur le tabagisme pour l'année 2022.

Selon ces résultats, en France métropolitaine, en 2022 plus de trois personnes sur dix déclarent fumer et parmi elles, un quart fume quotidiennement avec en moyenne plus de 12 cigarettes par jour, détaille Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès attribuables en 2015, soit 13 % des décès.

Les fumeurs sont plus souvent des hommes que des femmes, 27,4 % contre 21,7 % soit près de six points d’écart. L’augmentation observée parmi les femmes entre 2019 et 2021 ne semble pas se poursuivre, remarque cette étude. Elle met par ailleurs l'accent sur des inégalités sociales toujours très marquées en matière de tabagisme, ainsi on compte plus de fumeurs chez les personnes sans diplôme, 30,8 %, contre 16,8 % chez ceux qui ont fait des études supérieures. Les proportions sont également plus élevées chez les personnes qui sont au chômage ou encore chez les jeunes en apprentissage comparés à ceux qui sont au lycée. La prévalence du tabagisme quotidien est donc de 42,3 % parmi les chômeurs, 26,1 % chez les actifs 19,1 % parmi les étudiants.