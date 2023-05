Dans la nuit de jeudi à vendredi, les belligérants au Soudan ont signé un accord en Arabie Saoudite, visant à libérer des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat et pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire. Ce document de quatre pages, consulté par l'AFP, ne contient aucune mention de trêve ou de cessez-le-feu après un mois de combats qui ont entraîné plus de 750 morts, 5 000 blessés, et plus de 900 000 déplacés et réfugiés . Au terme de six jours de négociations, les émissaires de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et des paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont signé cette "Déclaration de Jeddah pour la protection des civils au Soudan".

Les deux camps s'accusent mutuellement depuis le 15 avril de tuer des civils : l'armée assure que les FSR se servent de boucliers humains, car leurs bases sont situées dans des quartiers densément peuplés de Khartoum, tandis que les FSR dénoncent les raids aériens de l'armée sur la capitale de plus de cinq millions d'habitants. Néanmoins, les belligérants se sont mis d'accord pour créer des passages sécurisés pour que les civils puissent quitter les zones de combat dans la direction de leur choix.