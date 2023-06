© AFP

Khartoum

Soudan : Les combats reprennent dans la capitale après 3 jours de cessez-le-feu

Depuis plus de deux mois, l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'affrontent, entraînant des destructions dans la capitale et une violence qui se propage à la région du Darfour, forçant plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur domicile.