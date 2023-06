François-Xavier Bellamy appelle la justice « à faire toute la lumière sur les circonstances de cet événement »

Interrogé par Public Sénat sur la mort de Naël, 17 ans, lors d'un refus d'obtempérer mardi matin à Nanterre, l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy s'est insurgé contre les propos anti-flics tenus depuis mardi.

Interrogé par Public Sénat sur la mort de Naël, 17 ans, lors d'un refus d'obtempérer mardi matin à Nanterre, l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy s'est insurgé contre les propos anti-flics tenus depuis mardi.

«Évidemment, c'est toujours terrible qu'une vie soit perdue, et il faudra bien sûr que la justice fasse toute la lumière, a commencé l'eurodéputé. Mais je suis révolté de voir certains, y compris dans la classe politique, se saisir de cette occasion pour condamner immédiatement les policiers, au point qu'ils voudraient nous faire croire que les policiers de la République rêvent de rentrer chez eux le soir avec le sentiment d'avoir tué un jeune».

« Tout cela est alimenté par un certain discours politique. On a entendu des responsables politiques d’extrême gauche nous dire que la police tue et assassine, comme si la police pouvait être rangée au rang des criminels », déplore encore le vice-président exécutif des LR. « Aucun policier n’utilise son arme de gaîté de cœur », martèle-t-il.