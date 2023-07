Ségolène Royal, Photo AFP

"On va tester, on verra", a simplement fait savoir l’ancienne candidate à l’élection présidentielle, à propos de son prochain projet. Ségolène Royal, qui a brigué les plus hautes fonctions de l’Etat en 2007 et qui a dû s'incliner devant Nicolas Sarkozy, risque d’être considérablement plus visible - sur le plan médiatique, s’entend - dans les semaines à venir. Force est de constater que la femme politique a eu l’occasion de faire parler d’elle ces dernières années : après sa campagne présidentielle, elle a été ministre de François Hollande puis, à l’occasion du premier mandat d’Emmanuel Macron, elle a occupé la fonction d’Ambasssadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique. Elle a ensuite été remerciée en 2020 par le chef de l’Etat, rappelle Galasur son site.

Depuis, la femme politique n’a pas réellement occupé de poste d’envergure ; quand bien même certains lui prêtent un potentiel rôle dans les élections européennes de juin 2024 : elle pourrait, d’après le Canard Enchaîné, emmener la liste commune du PS et de La France Insoumise. Ceci étant dit, il n’y aura pas besoin d'attendre aussi longtemps pour retrouver Ségolène Royal, fait savoir le tabloïd, puisqu’elle rejoindra l'émission Touche pas à mon Poste ! (TPMP) dès la rentrée. Elle n’y sera pas chroniqueuse, a-t-elle tenu à préciser à l’occasion d’une interview accordée au Parisien.

Et elle de détailler avec un peu plus de précisions ce qu’elle va y entreprendre : "Je ne serai pas chroniqueuse, comme j’ai pu le lire. J’interviendrai dans une séquence intitulée ‘Ségolène explique’. Je donnerai des clés pour comprendre l’actualité." Ségolène Royal s’est d’ailleurs attardé sur la nature des sujets qu’elle pourrait traiter : J’expliquerai, par exemple, ce qu’est un 49.3, comment se fixe le prix de l’électricité, quel est le statut de la police."