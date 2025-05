© AFP or licensors

Sécurité, chaos et contradictions : le double discours de Rodrigue Petitot

Alors que le collectif RPPRAC, mené par Rodrigue Petitot, fustige l’inaction de l’État face à l’insécurité en Martinique, il est lui-même au cœur d’un engrenage de violences, d’échecs politiques et de radicalisation. Une situation révélatrice d’un malaise plus profond, entre populisme, perte de contrôle et défiance généralisée.