Sans la Chine, la guerre en Ukraine de la Russie serait «difficile», déclare Antony Blinken

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en visite en Chine. Il a déclaré vendredi qu'il avait fait part à la Chine de ses inquiétudes concernant le soutien apporté à la Russie, affirmant que l'invasion de l'Ukraine serait plus «difficile» sans le soutien de Pékin. «Il serait plus difficile pour la Russie de poursuivre son assaut contre l'Ukraine sans le soutien de la Chine», a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue de ses réunions avec les principaux dirigeants à Pékin.

Pendant ce temps de nouveaux morts et blessés ont été rapportés en Ukraine et en Russie. Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées vendredi dans des bombardements ukrainiens en territoire occupé par Moscou et sur le sol russe, selon les autorités locales respectives. «Le bombardement de la ville de Novodroujesk (...) a endommagé des maisons et des appartements privés», a indiqué sur Telegram l'administration municipale de Lyssytchansk, une grande ville sous contrôle russe. Selon cette même source, «Un homme est décédé des suites de ses blessures, deux autres hommes ont été blessés par des éclats d'obus». Aussi, dans une frappe ukrainienne sur une petite localité de la région russe de Koursk, près de la frontière commune, survenue vendredi, «Un habitant a été tué», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Roman Starovoït.

Par ailleurs, en Ukraine, le gouvernement est bousculé par le placement en détention du ministre ukrainien de l’Agriculture Mykola Solsky, pour des accusations de corruption qui datent d’avant son entrée au gouvernement. Son ministère a indiqué qu’il a été rapidement libéré après le versement d'une caution de près de 1,78 million d'euros. D’après des militants anticorruption ukrainiens, c'est la première fois qu'un ministre en fonction est placé en détention en Ukraine.