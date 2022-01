Stéphane Claireaux dans un bureau de vote de Saint-Pierre-et-Miquelon le 17 juin 2017.

Un dispositif de sécurisation a été mis en place autour du domicile de Stéphane Claireaux, le député LREM agressé ce dimanche devant chez lui, à Saint-Pierre et Miquelon, selon des informations d’Europe 1. Stéphane Claireaux, a annoncé lundi son intention de porter plainte après avoir été visé la veille par des projectiles devant son domicile de Saint-Pierre-et-Miquelon lancés par des manifestants contre le passe vaccinal. Selon Stéphane Claireaux, cette attaque « ressemblait à une lapidation ». Stéphane Claireaux s’est confié sur France Info :

« Je vais porter plainte, c'est une évidence. Certains peuvent penser qu'on ne prend pas les bonnes décisions. On reçoit tous des menaces de mort par mail, à un moment donné, il faut que ça s'arrête ».

Le député LREM a raconté qu'il attendait les manifestants, qui devaient passer « devant (son) domicile », « afin de pouvoir discuter avec eux ».

Selon les précisions de Stéphane Claireaux, « il y avait une voiture qui était chargée d'algues, de goémon (ensemble d'algues), et les gens ont commencé à m'en lancer à la figure. Cela ressemblait à une lapidation. Ma femme est venue me rejoindre sur le perron de la maison. J'ai évité à 5 centimètres près un galet qui nous est passé près de la figure ».

L’élu a raconté à Franceinfo que des personnes lui ont lancé des algues et des galets, avant que l’une d’entre elles ne tente de lui arracher son masque en disant « que le virus n’existe pas ».

Les restrictions sanitaires s’appliquent également sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon :

« Jusqu’à présent le territoire avait été préservé de l’épidémie de Covid, mais depuis Noël on fait face à une explosion de propagation du virus localement. Le préfet a donc pris la décision de mettre en œuvre le pass sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon à partir de mercredi prochain. A partir de là, la contestation s’est élevée dans la population et il y avait aujourd’hui [dimanche] une manifestation d’organisée. Elle devait passer devant la résidence du préfet et devant mon domicile. »

Un dispositif de sécurisation autour de son domicile est dorénavant mis en place suite aux incidents. Près de vingt gendarmes sont chargés d’assurer sa sécurité. La sécurité du préfet et des autorités locales a aussi été renforcée.

Dans un message publié sur Twitter, le ministre de l’Outre-mer, Sébastien Lecornu a adressé son « total soutien au député », qu’il a décrit comme « un élu de la République lynché devant son domicile familial. Aucun débat ne saurait justifier ce déchaînement ». Il a annoncé que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et lui-même avaient « chargé le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon d’assurer la protection du député ».

Les agressions et les menaces de mort se sont multipliées ces dernières semaines, principalement à l’encontre de députés de la majorité qui ont approuvé cette semaine, en première lecture, le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal. Plusieurs d’entre eux ont publié sur les réseaux sociaux les menaces de mort qu’ils ont reçues et annoncé leur intention de porter plainte.