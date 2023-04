Saint-Jean-de-Luz : l'enseignante assassinée est décorée de la Légion d'honneur

Son assassinat avait choqué la France entière.

La République honore finalement Agnès Lassalle, professeur assassinée alors qu'elle donnait son cours à Saint-Jean-de-Luz, en la décorant de la Légion d'honneur. Cette décision, publiée au Journal Officiel le 24 avril, s'appuie sur l'article R26 disposant que le premier ministre est autorisé «à nommer ou à promouvoir dans l'ordre» «les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction».

Son assassinat avait choqué la France entière. Le 22 février dernier, Agnès Lassalle professeur d'espagnol dans le lycée libre Saint-Thomas d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) avait été poignardé en plein cours par un élève de 16 ans qui aurait «entendu des voix» la nuit lui demandant de la tuer. L'enseignante avait été touchée en plein cœur. L'élève auteur de l'agression avait été interpellé et placé en garde à vue le jour même. Et l'enquête ouverte pour «assassinat», c'est-à-dire meurtre avec préméditation, confiée à la police judiciaire de Bayonne. L'adolescent a depuis été mis en examen et placé en détention provisoire.