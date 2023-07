Sahara occidental : Nétanyahou invité au Maroc par le roi

«Vous êtes le bienvenu pour effectuer une visite au Maroc», a écrit Mohammed VI au premier ministre israélien.

Le roi Mohammed VI a invité le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou au Maroc après la reconnaissance par l'État hébreu de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental, une décision «clairvoyante», selon un message de remerciement publié ce mercredi 19 juillet.

«Vous êtes le bienvenu pour effectuer une visite au Maroc, à des dates à notre meilleure convenance mutuelle, à définir par la voie diplomatique», écrit le souverain chérifien dans son message. Cette rencontre «permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël», souligne-t-il.

Selon un communiqué du bureau de Benjamin Nétanyahou publié à Jérusalem, le conseiller israélien à la Sécurité nationale Tzahi Hanegbi et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita «ont décidé ce soir de fixer ensemble une date dans un proche avenir» pour cette visite. La question du Sahara occidental est «la cause nationale du royaume et la priorité de sa politique étrangère», souligne Mohammed VI dans son message, en saluant une «décision importante (qui est) à la fois, juste et clairvoyante». «Elle s'inscrit dans la dynamique internationale irréversible qui voit de nombreux pays (...) favoriser une solution politique définitive à ce différend régional anachronique, sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie pour la région du Sahara et dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume», poursuit-il.