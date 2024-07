Roland Dumas, figure de la politique française, est mort

Roland Dumas.

Avocat renommé, ami et ministre de François Mitterrand et président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas aura marqué la politique française pendant près de 60 ans.

Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, est mort à l'âge de 101 ans, a appris franceinfo par son entourage, mercredi 3 juillet. Au cours des deux septennats de l'ancien président socialiste, l'avocat avait occupé diverses fonctions gouvernementales, d'abord comme ministre délégué aux Affaires européennes entre 1983 et 1984, puis comme éphémère porte-parole du gouvernement, avant de s'installer au Quai d'Orsay entre 1984 et 1986, puis de 1988 à 1993.

Personnage controversé de la vie politique française, cet ancien résistant avait enchaîné les propos et les prises de position polémiques dans le dernier quart de sa vie. Fils de Georges Dumas et d'Elisabeth Lecanuet, Roland Dumas était né en 1922 à Limoges (Haute-Vienne). Son père, directeur de l'octroi et des régies municipales de Limoges, avait mené des actions dans "l'armée des ombres" en tant que responsable régional du noyautage des administrations publiques, avant d'être fusillé par les Allemands en mars 1944, selon le site historique Maitron.fr. A l'âge de 23 ans, Roland Dumas avait été chargé d'identifier la dépouille de son père. "On avait fait à chacun un truc pour qu'on les reconnaisse. Mon père, on lui avait coupé la cravate. C'est comme ça que j'ai su", raconte-t-il au Monde en 2015.