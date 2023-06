«Reviens ici, on va te brûler» : Éric Ciotti va déposer plainte après des menaces de mort sur un mur

Le patron des Républicains a été visé par une menace inscrite sur un mur de L'Haÿ-Les-Roses (Val-de-Marne), où il était en déplacement jeudi après les émeutes.

« Éric Ciotti reviens ici, on va te brûlercrâne chauve. RIP Nael. » Le patron des Républicains a lui-même diffusé sur Twitter la menace de mort taguée sur un mur de L'Haÿ-Les-Roses (Val-de-Marne). Aux côtés du maire LR Vincent Jeanbrun, il était venu jeudi «constater les dégâts d'une nuit d'émeute» dans la commune.

«Ces voyous ne me font pas peur, je ne me tairai pas», a réagi Éric Ciotti, indiquant qu'il déposerait plainte. Lors de son déplacement dans la ville de région parisienne, le député des Alpes-Maritimes avait déjà apporté son soutien à l'édile, visé lui aussi par des propos similaires tagués sur un mur. «Le saccage des biens publics et les appels au meurtre sont intolérables», avait-il dénoncé sur Twitter.