Retraites, sécurité, immigration… Ce qu'il faut retenir du programme du RN présenté par Jordan Bardella

Jordan Bardella prononce un discours pour présenter les priorités du « gouvernement d'union nationale » à Paris, le 24 juin 2024.

C'est en candidat au poste de Premier ministre que Jordan Bardella a présenté ce lundi 24 juin le programme du Rassemblement national pour les élections législatives. À ses côtés, la leader du mouvement, Marine Le Pen, ainsi que le président contesté des Républicains, Éric Ciotti.

Sécurité

Jordan Bardella a commencé en traçant les grands traits de sa future politique sécuritaire. Il se voit en protecteur « des femmes et des forces de l’ordre » et indique vouloir rétablir les peines minimales et peines plancher pour « casser la récidive ». Il annonce également la suppression des allocations familiales aux parents « démissionnaires » de mineurs récidivistes, la fin de l'excuse de minorité, l’incarcération courte des mineurs et la généralisation de l'implantation de centres éducatifs d’urgence.

Immigration

Le sujet de l’immigration ne « divise pas les Français » mais « les rassemble », estime Jordan Bardella. Il considère qu’il s’agit d’une « urgence » pour son potentiel gouvernement. Pour ce faire, Jordan Bardella a redit sa volonté de supprimer le droit du sol. Il a également expliqué vouloir rétablir le « délit de séjour irrégulier » et augmenter le délai de rétention dans les centres de rétention administrative.

Comptes publics

Jordan Bardella a de nouveau annoncé qu'il souhaitait le lancement d'un grand « audit des comptes de la Nation » et « faire la lumière sur les finances publiques et les dérives budgétaires sans précédent du pouvoir sortant ». Il entend s'attaquer à des « dépenses qui favorisent l’immigration » et à « certaines niches fiscales coûteuses et abusives ».

Réforme des retraites

Jordan Bardella a assuré que la retraite à 60 ans sera de retour « dès l’automne » pour certains Français. Le candidat à Matignon explique vouloir « privilégier les carrières longues ». Selon le RN, les Français qui ont commencé à travailler à 20 ans et qui comptabilisent 40 annuités pourront de nouveau bénéficier de la retraite à 60 ans.

« Big bang » de l’éducation

Jordan Bardella a insisté sur sa volonté d'instaurer une République du respect, notamment au sein de l'école. Jordan Bardella a appelé au « big bang de l’autorité » à l’école. Ainsi, pour les élèves considérés comme « perturbateurs » ou « harceleur », le RN prévoit une politique de tolérance zéro, comme la suspension des allocations et des bourses.

Simplifier l’administration

Jordan Bardella a évoqué la nécessité de simplifier le mille-feuille administratif français et souhaite l'ouverture d’ « états généraux de la simplification ».

La guerre en Ukraine

Jordan Bardella a rappelé qu'il était favorable à la poursuite du soutien logistique et défensif à l’Ukraine mais qu’il refusait d'envoyer des missiles longue portée ou du matériel militaire, ce qui « pourrait avoir les conséquences d'une escalade » en frappant « directement des villes russes ».