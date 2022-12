Retraites : François Bayrou publie une note alarmiste qui souligne le besoin de réforme pour rééquilibrer le système

François Bayrou s'inquiète d'un « déficit structurel important » du système des retraites.

Alors que la réforme des retraites va animer la rentrée politique au mois de janvier et à une semaine de l’annonce par Elisabeth Borne des arbitrages sur les retraites, François Bayrou a tenu à préparer les esprits à la nécessité d'une réforme. Dans un document de 20 pages paru jeudi, le haut-commissaire au Plan s'inquiète d'un « déficit structurel important » du système, selon des informations du Figaro :

« Pris globalement, notre système de retraites risque de se voir de plus en plus fragilisé dans son équilibre financier et, en aggravant continuellement notre dette, de peser de plus en plus sur la capacité économique du pays et sur son indépendance ».

François Bayrou alerte particulièrement sur le besoin de financement public de près de 30 milliards d'euros par an, afin de couvrir le déficit des régimes spéciaux, des fonctionnaires et des exploitants agricoles.

D’après François Bayrou, « notre système de retraites n'est plus un système par répartition que pour une part des pensions versées ».

Le haut-commissariat au Plan met en garde contre les 52,5 milliards de déficit annuel (2,1% du PIB), prévus en moyenne sur 25 ans. Un scénario noir fondé sur les hypothèses retenues par le COR (7% de chômage et 1% de gain annuel de productivité), alors que « va se dégrader » l'« équilibre démographique entre actifs et retraités ».

La nécessité de combler ces déficits relance le débat du report de l'âge légal de départ à 65 ans. Cette solution serait privilégiée par Emmanuel Macron qui envisagerait également de recourir au 49.3.

François Bayrou n'opte pas pour une option plutôt qu'une autre mais il défend le principe d'un allongement progressif de la durée des carrières. La hausse d'un point des cotisations patronales retraites, l'augmentation du nombre d'actifs grâce à 1,5 million d'emplois supplémentaires et de meilleurs gains de productivité via un taux annuel moyen passé à 1,3% sont aussi des pistes possibles.

Selon François Bayrou, il n’est en revanche pas envisageable « de baisser les pensions », ni d’augmenter les impôts.

François Bayrou souhaite ainsi « éclairer » l'opinion publique sur la réforme des retraites.

Mercredi soir, lors d'un dîner avec Emmanuel Macron et les cadres de la majorité à l'Elysée, François Bayrou a appelé à davantage de « pédagogie ».

François Bayrou avait alerté en septembre contre le risque de « passage en force ».