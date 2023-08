Rentrée politique : Eric Ciotti (LR) confirme qu’il se rendra à la réunion des partis d’opposition initiée par Emmanuel Macron

Eric Ciotti a prononcé un discours ce dimanche dans le cadre de l'université d'été des Républicains, organisée au Cannet.

Le président des Républicains s’est adressé ce dimanche aux cadres et militants du parti réunis au Cannet, dans les Alpes Maritimes. Eric Ciotti est arrivé sur scène au son des "Lacs du Connemara" de Michel Sardou avant son discours de rentrée politique. Eric Ciotti a confirmé sa présence à la réunion prévue mercredi par Emmanuel Macron avec les responsables des partis d’opposition, selon la rédaction du Figaro.

« Je me rendrai au rendez-vous du chef de l'État, mercredi prochain», a confié Eric Ciotti ce dimanche.

Le leader des Républicains a tenu à justifier son choix :

« Je m'y rendrai car nous sommes un parti de gouvernement, toujours prêts à débattre quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes bien sûr aujourd'hui dans l'opposition. Je m'y rendrai donc pour dire à Monsieur Macron que la palabre a assez duré et que nous ne serons jamais les supplétifs de l'impuissance. Je dirai au président de la République : si vous voulez que les choses avancent, alors prenez nos propositions. Elles sont ici, elles sont prêtes. Arrêtons de tergiverser. Agissons ! ».

Pour Eric Ciotti, Laurent Wauquiez incarne l’«espérance» pour LR en 2027 :

« Cher Laurent, je le redis avec force, tu incarnes cette espérance par ton talent, ta vision et ton courage ».

Le mode de désignation du futur candidat Les Républicains se décidera « dans les mois à venir par la révision de nos statuts ».