Remaniement : Pap Ndiaye estime que son départ du gouvernement est un « trophée de chasse » pour l’extrême droite

L'ancien ministre de l'Education nationale s'est confié à la rédaction du Monde sur son expérience politique.

L’ancien ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye estime que les attaques de la droite et de l'extrême droite lui ont coûté son poste. Il a été remplacé par Gabriel Attal lors du récent remaniement.

Pap Ndiaye, l'ex-ministre de l'Education nationale, a confié, auprès de la rédaction du Monde, que son éviction a été un "trophée de chasse" pour l'extrême droite et la droite. Il reconnaît néanmoins qu'il n'a "pas été suffisamment tacticien" pour se faire sa place aux côtés de ministres plus habitués des codes et du jeu politique.

Pap Ndiaye est désormais ambassadeur de la France au Conseil de l'Europe. Il a passé un an et deux mois rue de Grenelle. Il décrit ces mois comme les plus "âpres" de sa vie.

"Je suis identifié comme un homme de gauche, engagé sur les questions de l’antiracisme, de la lutte contre les discriminations, tout ce que l’extrême droite abhorre. Et je suis un homme noir. Ce facteur combiné aux deux autres est insupportable pour l’extrême droite", confie Pap Ndiaye au Monde.

Malgré son départ du gouvernement, Pap Ndiaye n’a pas encore tourné définitivement la page de sa carrière politique :

"J’ai besoin d’être en retrait, mais la vie est longue. (…) La seule question, c’est de savoir si, en politique, on peut aussi admettre les gens qui ne sont pas de purs professionnels", a-t-il indiqué auprès de la rédaction du Monde.