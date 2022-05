Remaniement : la composition du gouvernement prendra "autant de temps que nécessaire", selon Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est exprimé sur le calendrier du remaniement ministériel.

La composition du gouvernement prendra "autant de temps que nécessaire" a indiqué Emmanuel Macron ce jeudi. Le président de la République s'est exprimé depuis le palais de l'Elysée au sujet du délai pris dans l'annonce de la composition du nouveau gouvernement :

"Le travail continue de manière sérieuse. Mais cela n'est pas une chose légère".

Emmanuel Macron a indiqué que le processus prendrait "autant de temps qu'utile et nécessaire".

Après sa séance de questions-réponses avec les jeunes des Mureaux lors de son déplacement ce jeudi, Elisabeth Borne a été assaillie par les questions des journalistes sur la formation du gouvernement et l'annonce de sa composition.

Elisabeth Borne a justifié le délai du dévoilement de la composition du nouveau gouvernement :

"Nous ne sommes pas sur le perron de l'Elysée, je ne suis pas secrétaire générale de l'Elysée. On ne peut pas dire que la France n'ait pas de gouvernement depuis un mois. On est en train de constituer le gouvernement. On ne va pas se mettre la pression, on veut la meilleure équipe, avec les meilleurs talents".