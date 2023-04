Réforme des retraites : LFI, le PCF et les Verts vont boycotter la réunion avec Elisabeth Borne

Mathilde Panot, la députée LFI, s'exprime à l'Assemblée nationale.

Les écologistes ont décliné, ce samedi 1er avril, la proposition de rendez-vous avec Elisabeth Borne pour évoquer l'après-réforme des retraites. La Première ministre avait fait part, dans un entretien à l'AFP, de son souhait d'inviter les différentes forces politiques françaises dans le but « d'apaiser le pays » et pour « dialoguer avec tous les acteurs ».

La cheffe du parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Marine Tondelier ainsi que les patrons des groupes écologistes à l'Assemblée nationale et au Sénat, Cyrielle Chatelain et Guillaume Gontard, refusent, ont-ils indiqué à l'AFP, de « participer à l'exercice de communication » de la Première ministre. Vouloir ainsi « tourner la page » semble « hors sol et déconnecté de l'état de nerfs » des Français, a précisé Marine Tondelier. « Le pays n'y est pas prêt et nous non plus », selon elle.

Les écologistes ne sont pas les seuls, au sein de la gauche, à avoir décliné l'invitation. Les partis et groupes parlementaires La France insoumise et communistes ont décidé de ne pas se rendre la semaine prochaine à Matignon. « La France insoumise et son groupe parlementaire ne se rendront pas à la rencontre d'Elisabeth Borne », a tweeté le coordinateur de LFI Manuel Bompard.

« Comme c'est à l'Elysée que tout se décide malheureusement, nous déclinons l'invitation de la Première ministre. Nous demandons à être reçus par le Président de la République. Il est urgent qu'il agisse ! », a précisé le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, sur Twitter.

Les parlementaires communistes sont à l'initiative d’un « cortège républicain » qui marchera de l'Assemblée à l'Elysée mardi matin pour « remettre, en main propre, au Président de la République un courrier » demandant le retrait de la réforme qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à 64 ans.

Le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la réforme et la demande de référendum d'initiative partagée (RIP) le 14 avril prochain.