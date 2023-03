Réforme des retraites : Laurent Berger (CFDT), dans une interview à un média allemand, estime qu’Emmanuel Macron « manque de colonne vertébrale »

Laurent Berger a critiqué, dans un média allemand, l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la réforme des retraites.

Dans son édition du 8 mars, la rédaction du Frankfurter Allgemeine Zeitung a publié une interview de Laurent Berger, titrée « Macron manque de colonne vertébrale ». Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s’est confié sans langue de bois à ce quotidien allemand le plus diffusé dans le monde. Selon des informations de L’Opinion, Laurent Berger laisse exploser sa rancœur contre Emmanuel Macron comme rarement dans les médias français.

Le leader syndical le plus puissant de France est déçu par l’attitude d’Emmanuel Macron. Au vu des protestations massives sur les retraites, il estime que la France n’est pas loin de dériver vers l'extrême droite.

Laurent Berger précise qu’il a appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen :

« Macron m’a remercié et m’a dit qu’il me devait beaucoup. Tu ne me dois rien, lui ai-je rétorqué, mais tu dois au pays de l’apaiser et de le réconcilier. […] C'était un vote contre Mme Le Pen, mais pas une adhésion à son programme. Si vous me demandez si je préfère la retraite à 65 ans à Mme Le Pen au pouvoir, je vous répondrai sans état d'âme que oui. Mais Monsieur Macron n’a pas été élu pour augmenter l'âge de la retraite. Nous lui avons dit des dizaines de fois, je l’ai averti lors d’un entretien personnel qu’allait se produire exactement ce que nous vivons actuellement ».

Dans cet entretien au média allemand, Laurent Berger déplore les piètres relations d’Emmanuel Macron avec les syndicats :

« Vous pouvez parler avec Geoffroy Roux de Bézieux [président du Medef] nous nous faisons confiance. Mais nous n’avons ni l’un ni l’autre confiance dans le gouvernement. Nous ne sommes pas traités comme des êtres responsables. (…) Nous avons l’habitude de travailler avec différents partis et des personnes dont nous savons ce qu’elles pensent. Mais ce n’est pas le cas du Président. Il manque de colonne vertébrale. En démocratie, ce n’est pas un problème que l’on ne soit pas toujours d’accord. Mais cela n’a rien à voir avec l’arrogance française que le Président a développé ».

Laurent Berger explique aussi dans cet entretien pourquoi il combat la réforme du gouvernement.

Le leader syndical rappelle aussi que la CFDT s’oppose au report de l’âge légal depuis trente ans.