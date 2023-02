Réforme des retraites : « Jean-Luc Mélenchon ne favorise pas la clarté du débat », selon Philippe Martinez

Philippe Martinez déplore l'attitude des députés LFI à l'Assemblée dans le cadre des débats sur le projet de réforme des retraites.

L'examen du projet de réforme des retraites a pris fin vendredi soir à l’Assemblée nationale, sans que les députés aient pu voter le texte, ni même examiner l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans. Invité de BFM Politique ce dimanche, le secrétaire général de la CGT a pointé la responsabilité du gouvernement, « qui a choisi une procédure accélérée ».

Le leader syndical a aussi critiqué les parlementaires : « l'Assemblée doit être au service du mouvement social or, à cause des divers incidents parlementaires, on a plus évoqué ces incidents que ce qui se passe dans la rue ».

Philippe Martinez a exprimé sa colère envers la stratégie des députés de la NUPES, qui ont déposé des centaines d'amendements afin de ralentir les débats :

« On voit que les forces politiques essayent de se substituer aux organisations syndicales qui défilent dans la rue, ça pose problème ».

Le secrétaire général de la CGT aurait souhaité que l'article 7 soit débattu dans l'hémicycle, de manière à « mettre chaque député devant ses responsabilités ».

Interrogé sur le rôle de Jean-Luc Mélenchon, le chef de la CGT n'a pas pratiqué la langue de bois :

« Il ne favorise pas la clarté des débats, des positions, et ça perturbe les salariés que je rencontre », tout en confiant que cela fait très longtemps qu'il n'a « pas parlé à Jean-Luc Mélenchon ».

Philippe Martinez a lancé un appel pour bloquer le pays lors du mardi 7 mars contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.