Réforme des retraites et 49.3 : l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 23 mars

Philippe Martinez et Laurent Berger lors d'une nouvelle journée de manifestations à travers le pays contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement, le 15 mars 2023, à Paris.

L'intersyndicale, réunie dans la soirée du jeudi à Montreuil, au siège de la CGT, a appelé à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites, d'abord au travers de « rassemblements syndicaux de proximité » ce week-end, puis avec « une grande journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars ».

Après l'utilisation du 49.3 ce jeudi par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, l'intersyndicale a fait part de son intention de poursuivre la mobilisation.

Lors d'une conférence de presse, les représentants ont appelé à une neuvième grande journée de grèves et de manifestation pour le jeudi 23 mars.

Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT, a évoqué un « déni de démocratie » après l'usage de cet article 49.3 de la Constitution par le gouvernement.

Ce jeudi, Elisabeth Borne a annoncé engager la responsabilité de son gouvernement sur cette réforme en utilisant l'article 49.3 de la constitution.

Il s’agit d’une « triple défaite populaire, morale et politique » pour l'exécutif a estimé Laurent Escure, patron de l'Unsa.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a promis qu'il y aura de « nouvelles mobilisations » et a dénoncé un « vice démocratique ». Selon Laurent Berger, l'usage du 49.3 montre « qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette réforme injuste (...), en cela la représentation nationale est conforme à ce que pensent les citoyens ».

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez a affirmé que « la mobilisation et les grèves doivent s'amplifier ».

Peu après la déclaration d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale, plusieurs manifestations spontanées se sont produites partout en France, ce jeudi, dans la journée et la soirée. De nombreux incidents et des débordements ont éclaté à Paris dans la soirée sur la place de la Concorde et dans plusieurs quartiers de la capitale. Des poubelles et du mobilier urbain ont été incendiés.